Taxas futuras de juros sobem, em sintonia com retornos dos Treasuries

Os juros futuros começam a semana em alta, acompanhando os rendimentos dos Treasuries, e a liquidez deve seguir reduzida ao longo do dia, diante da agenda fraca e feriado da Consciência Negra no Estado de São Paulo. Às 9h20 desta segunda-feira, 20, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro para janeiro de 2025 subia a 10,460%, de 10,420% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2027 subia para 10,315%, de 10,254%, e o para janeiro de 2029 avançava para 10,720%, de 10,662% no ajuste de sexta-feira, 17.