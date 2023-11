Blinken parabeniza Milei e diz que EUA querem trabalhar com a Argentina

O secretário de Estado americano, Antony Blinken, divulgou comunicado no fim da noite de domingo, 19, no qual parabeniza o presidente eleito da Argentina, Javier Milei, por seu triunfo no segundo turno. "E nós aplaudimos o robusto processo democrático pelo qual o povo argentino se pronunciou", disse ele, citando o comparecimento "forte" e a conduta "pacífica" como uma mostra das instituições eleitorais e democráticas do país. Os EUA estão ansiosos para trabalhar com Milei e seu governo em prioridades comuns que beneficiam os dois países, "incluindo proteção aos direitos humanos e à democracia, responder à mudança climática e investir na classe média", afirmou Blinken.