Em sua última temporada, 'The Crown' vira novelão das 6

Como bom monarquista, o diretor Peter Morgan sabe que o futuro e a relevância da família real britânica se encontra agora nas mãos do rei Charles III. Portanto, não é de se estranhar que os novos episódios de The Crown, que chegaram agora à Netflix, sigam a reabilitação do personagem iniciada na temporada passada. O resultado é uma leva dos piores episódios da série.

Esta primeira parte da temporada final narra os dois últimos meses de vida de Diana. O acidente, o contexto que levou a ele, o funeral e o luto planetário - dando a Morgan a chance de revisitar a história que já havia contado no filme A Rainha, sob novo ponto de vista.

Novo porque, nesta temporada, The Crown deixa bem claro que Elizabeth II não é mais sua protagonista. E não é só ela quem sofre: para tornar Charles o novo centro racional da série, todas as mulheres ao seu redor parecem ser destituídas de qualquer inteligência.

VILÃO

Longe da mulher complexa e indômita da 4.ª temporada, Diana é transformada num ser supérfluo e superficial. Ela e Dodi Fayed são vistos como duas marionetes sem vontade própria, manipuladas pelo plano maquiavélico de um vilão digno de novela das seis - o pai do rapaz, Mohamed Al Fayed.

The Crown sempre foi um grande novelão de época. Contudo, o romance de Diana e Dodi é especialmente problemático por dois motivos. O primeiro é que os dois primeiros personagens não brancos a assumir papel de destaque na trama, Mohamed e Dodi, são retratados como antagonistas interesseiros. E o segundo é que The Crown encerra a história de Diana como alguém incapaz de tomar as decisões sobre a própria vida.

Se seguir o tom desses episódios iniciais, a sensação é de que Morgan e The Crown perderam a perspectiva histórica capaz de conferir subtexto à trama da série, limitando-se a narrar eventos marcantes. Sem isso, restaria a bela direção de fotografia do brasileiro Adriano Goldman, mas até dela o seriado parece ter aberto mão, em favor de um visual sóbrio e realista que parece ressaltar o aspecto mais contemporâneo da trama. O resultado se tornou, então, e finalmente, um mero novelão das seis.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.