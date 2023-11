Esperança volta a brilhar na América do Sul, diz Bolsonaro após vitória de Milei na Argentina

O ex-presidente Jair Bolsonaro parabenizou o povo argentino pela vitória de Javier Milei nas eleições presidenciais do país vizinho. "A esperança volta a brilhar na América do Sul. Que esses bons ventos alcancem os Estados Unidos e o Brasil para que a honestidade, o progresso e a liberdade voltem para todos nós", escreveu Bolsonaro na rede social X (antigo Twitter). O senador Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente, também já usou as redes sociais para comemorar a vitória de Milei sobre o candidato peronista Sergio Massa. Segundo ele, essa é "apenas a primeira de muitas mudanças para melhor no nosso continente".