Oposicionista Milei é eleito presidente da Argentina

O candidato de oposição Javier Milei será o presidente da Argentina. Na noite deste domingo (19), horas depois do fechamento das urnas, o atual ministro da Economia e nome da sustentação, Sergio Massa, reconheceu a derrota no pleito.

Com 86,59% das urnas apuradas até o fechamento desta edição, Milei, do partido La Libertad Avanza tinha 55,95%; Massa, do Unión por la Patria, 44,04%.

Será o primeiro mandato de Milei, que durante a campanha adotou postura semelhante à do ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro (PL), com ideais ultraliberais. Ele prometeu, por exemplo, dolarizar a economia e fechar o Banco Central.

O grande desafio de Milei será domar a inflação. Em um ano, os preços subiram mais de 140%.

“Foi uma campanha muito longa e difícil, com conotações duras e espero que o respeito por quem pensa diferente seja estabelecido na Argentina”, declarou Massa.