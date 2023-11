CRB vence último jogo em casa e complica o Tombense na Série B

Mesmo sem pretensões na Série B do Campeonato Brasileiro, o CRB foi profissional e venceu mais uma ao fazer 2 a 0 no Tombense, que briga para não cair. Os gols da noite deste domingo foram marcados por Anselmo Ramon e Bruno Silva. A partida, válida pela 37ª e penúltima rodada, foi realizada no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).

Com a vitória, o CRB alcançou 57 pontos, em nono lugar. O máximo que o time pode chegar é o sétimo lugar. A vida do Tombense segue dramática, pois permanece com 37 pontos, em 16º lugar, uma posição fora da zona de rebaixamento. Entretanto, o Sampaio Corrêa, com 36, ainda joga na rodada e pode empurrar o time mineiro par a degola.

A 38ª e última rodada será realizada no próximo sábado, às 17h. O CRB visita a Ponte Preta, que briga contra o rebaixamento, no Moisés Lucarelli, em Campinas (SP). Já o Tombense apostará suas últimas fichas diante do Mirassol, que ainda sonha com o acesso, no Almeidão, em Tombos (MG).

Jogando em casa, o CRB controlou o jogo e teve as duas principais chances no primeiro tempo. O Tombense, por outro lado, apostou nos contra-ataques, sem sucesso, pois encontrou um sistema defensivo adversário bem consolidado.

A primeira chance do time alagoano foi com João Paulo, que quase acertou o travessão após bom chute. A segunda, já nos minutos finais, saiu dos pés de Anselmo Ramon. Ele recebeu de costas, girou bem e chutou de bico. A bola ainda bateu na trave antes de sair pela linha de fundo.

Na volta para o segundo tempo, o panorama não mudou, mas o placar sim. Aos 14 minutos, Anselmo Ramon deixou o CRB na frente. O atacante recebeu na entrada da área, limpou dois adversários e chutou colocado.

O gol desmontou o Tombense e o CRB aproveitou para ampliar aos 29 minutos. Após boa jogada de Léo Pereira na esquerda e cruzamento na segunda trave, Bruno Silva dominou e chutou forte para fazer 2 a 0. Fábio Alemão quase fez o terceiro em boa cabeçada, enquanto Marcelinho, também de cabeça, quase descontou. Apesar disso, o placar não se alterou mais.

Antes do apito final, o zagueiro Gum foi substituído e recebeu os cumprimentos de todos os jogadores do CRB. O atleta de 37 anos fez seu último jogo em casa pelo CRB, clube que defendeu desde 2020.

FICHA TÉCNICA

CRB 2 X 0 TOMBENSE

CRB - Vitor Caetano; Hereda, Gum (Saimon), Matheus Mega (Fábio Alemão) e Guilherme Romão; Falcão, Lucas Lima (Juninho Valoura) e João Paulo (Rafael Longuine); Mike (Bruno Silva), Anselmo Ramon e Léo Pereira. Técnico: Daniel Paulista.

TOMBENSE - Felipe Garcia; Kevin (Pedro Costa), Augusto (Zé Vitor), Wesley e Egídio; João Pedro (Daniel Amorim), Bruno Matias e Matheus Frizzo; Keké (Kleiton), Fernandão e Guilherme Santos (Marcelinho). Técnico: Moacir Júnior.

GOLS - Anselmo Ramon, aos 14, e Bruno Silva, aos 29 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Guilherme Romão e Anselmo Ramon (CRB). Augusto, Wesley, Egídio e Guilherme Santos (Tombense).

ÁRBITRO - Rafael Rodrigo Klein (RS).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).