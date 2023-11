Scaloni faz mistério, mas Argentina deve ter Messi e Di María contra o Brasil

A Argentina apostou no mistério e fechou as últimas atividades antes do duelo com o Brasil, marcado para esta terça-feira, às 21h30, no Maracanã, pela sexta rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo. O técnico Lionel Scaloni, no entanto, indicou que escalará Lionel Messi e Ángel Di María entre os titulares.

Caso Di María seja confirmado entre os titulares, a tendência é que Nicolás González deixe a equipe. Existe a possibilidade ainda de que Lautaro Martínez seja escalado entre os 11 na vaga de Julián Álvarez. Scaloni divulgará a escalação apenas minutos antes da bola rolar.

A Argentina viajará para o Rio de Janeiro apenas nesta segunda-feira, por volta das 18h. Antes, porém, fará a última atividade de preparação para o duelo com o Brasil, seguida pela coletiva de imprensa do técnico Scaloni.

Atual campeão do mundo, a Argentina venceu quatro dos cinco confrontos realizados nas Eliminatórias. A única derrota aconteceu na quinta-feira, quando perdeu para o Uruguai, na La Bombonera, por 2 a 0.

A Argentina lidera as Eliminatórias, com 12 pontos, seguida por Uruguai (10), Colômbia (9) e Venezuela (8). A seleção brasileira, que vem de duas derrotas consecutivas, tem sete.