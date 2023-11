Mariah Carey admite que não dirige um carro há sete anos: -Não tenho licença de motorista, porque deixei expirar

Mariah Carey surpreendeu os fãs ao revelar que não tem carteira de motorista há sete anos! Durante uma entrevista ao programa The Jennifer Hudson Show, ela declarou que deixou expirar a sua licença, e que não dirige um carro há tanto tempo por esse motivo.

Nesse sentido, ela ainda esclareceu aos fãs que o seu comportamento não pelo fato de ser diva ou não, mas porque precisa regularizar a sua situação junto ao órgão DMV, dos Estados Unidos.

- Eu tinha um e depois saí de onde morava. Eu estava morando na cidade e você realmente não quer dirigir em Manhattan. Bem, eu não quero. E então, quando eu fui, pensei, OK, minha licença. Eles disseram, Oh, bem, expirou - e expirou há sete anos. Então, eu teria que fazer o teste novamente, explicou ela à apresentadora.

Na sequência, Jennifer Hudson ainda brincou:

- Acho que não passaria se fizesse o teste novamente.

E Mariah levou numa boa, aos risos:

- É isso que eu estou dizendo!

Embora a estrela tenha admitido que gostaria de regularizar a sua licença, ela declarou que se sente mais confortável ao ter motorista, que a leva para onde ela quer.

- Se houvesse uma rua onde eu pudesse dizer: OK, esta é uma rua segura para eu dirigir, eu faria isso. Mas a questão é que é melhor para mim ir com alguém no carro e não dirigir, mas posso dirigir, disse a popstar.