Guarani perder para o lanterna ABC e está fora da briga pelo acesso na Série B

O Guarani deu adeus ao sonho do acesso na tarde deste domingo, ao perder para o ABC, por 3 a 2, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, pela 37ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Maycon Douglas, Iago Teles, Welliton, Alex Silva (contra) e Anderson Cordeiro marcaram os gols da partida.

A derrota manteve o Guarani com 57 pontos, sem chances de ultrapassar o Vila Nova, primeiro time no G4, com 61, faltando apenas uma rodada para o fim do returno. Além disso, o time paulista chegou ao sétimo jogo seguido sem vitória.

Já o ABC conquistou apenas sua quarta vitória no campeonato, mas ainda amarga a última posição, agora com 25 pontos. O time potiguar já entrou em campo rebaixado para a Série C da próxima temporada.

Fora de casa, o ABC precisou de apenas 25 segundos para abrir o placar. Matheus Anjos lançou Maycon Douglas na área, a zaga do Guarani vacilou e o atacante finalizou rasteiro na saída do goleiro Pegorari. Daí em diante, o Guarani jogou pressionado e criou chances de gol.

Aos sete minutos, Alan Santos aproveitou sobra da entrada da área e finalizou forte. O goleiro Michael fez ótima defesa. Gustavo França e Derek também tentaram, mas quem marcou foi Iago Teles. Aos 32, ele passou pela marcação e acertou belo chute com a perna canhota, sem chances de defesa.

O empate deu ânimo ao Guarani, que seguiu no ataque e poderia ter feito o segundo gol antes do intervalo. Aos 46, Iago Teles parou no goleiro Michael e depois viu Gedeílson salvar o time potiguar.

No segundo tempo, o sistema defensivo do Guarani voltou a falhar e o ABC aproveitou. Aos seis minutos, Maycon Douglas passou como quis por Lucão, invadiu a área e deslocou o goleiro Pegorari com finalização de canhota. O gol causou vaias e xingamentos ao defensor bugrino.

Novamente atrás no marcador, o Guarani teve que buscar o empate. Aos 21, Gustavo França cruzou da direita e Isaque cabeceou para ótima defesa de Michael. Contudo, aos 26 não teve jeito. Derek dominou na área e chutou cruzado. Alex Silva, do ABC, tentou cortar e mandou contra o próprio gol.

Daí em diante o Guarani se lançou ao ataque, mas de forma desorganizada e cansado. O ABC se segurou e garantiu a vitória aos 48 minutos, quando Anderson Cordeiro recebeu bom passe em contra-ataque e chutou sem chances para Pegorari, dando números finais ao confronto.

A última rodada da Série B acontecerá no próximo sábado, com todos os jogos às 17 horas. O Guarani visitará o Atlético-GO, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia. Enquanto o ABC receberá o Vila Nova, no Frasqueirão, em Natal.

FICHA TÉCNICA:

GUARANI 2 X 3 ABC

GUARANI - Pegorari; Diogo Mateus (Régis), Lucão, Alan Santos e Caíque Silva (Bruno Mendes); Wenderson, Matheus Bueno (Isaque) e Gustavo França; Iago Teles (Pablo Thomaz), Derek (Lucas Silva) e João Victor. Técnico: Umberto Louzer.

ABC - Michael; Gedeílson, Habraão, Fabrício e Alex Silva; Wellington Reis (Randerson), Geovane Henrique (Nathan) e Ramon; Matheus Anjos (Paulo Sérgio), Welliton (Jefinho) e Maycon Douglas (Anderson Cordeiro). Técnico: Argel Fuchs.

GOLS - Maycon Douglas, a 25 segundos; e Iago Teles, aos 32 minutos do primeiro tempo. Welliton, aos 6; e Alex Silva (contra), aos 26; e Anderson Cordeiro, aos 48 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Matheus Bueno e Derek (Guarani); Fabrício, Wellington Reis, Matheus Anjos, Ramon e Matheus Refundini (ABC),

ÁRBITRO - Felipe Fernandes de Lima (MG).

RENDA - R$ 55.840,00.

PÚBLICO - 3.089 total.

LOCAL - Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP).