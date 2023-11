Empresária indica saída de atacante Marcos Leonardo do Santos em janeiro

O atacante Marcos Leonardo, de apenas 20 anos, deve deixar o Santos ao final do Brasileirão, ao menos é o que diz a empresária Rafaela Pimenta, que tem intermediado as tratativas para levar o talento santista à Europa, em entrevista ao site italiano Calcio Mercato. O atleta esteve perto de se transferir para o futebol europeu no meio do ano, mas optou por permanecer para ajudar o clube na luta contra o rebaixamento.

"Já na última janela de transferências ele tinha a possibilidade de ser vendido, mas a situação esportiva do Santos era muito particular. (Ele) aceitou ficar porque queria ajudar até o final do campeonato, não queria sair porque não era o certo. Mas chegou a hora da transferência. Ele quer ter uma experiência europeia e sua hora chegará neste inverno (europeu)", disse Rafaela Pimenta.

Marcos Leonardo chegou a negociar com a Roma no meio do ano e ficou sem treinar no Santos até que a situação fosse resolvida. Como as partes não chegaram a um acordo, o atacante se reapresentou e vem liderando o clube na luta para permanecer na Série A do Brasileirão.

O jovem jogador é o artilheiro do Santos na temporada com 21 gols, sendo 13 apenas no Brasileirão. Além da Roma, o Newcastle, da Inglaterra, era o outro time interessado em seu futebol.

Marcos Leonardo tem vínculo com o Santos até o final de 2026 e só deixará o clube em caso de uma boa compensação financeira. O bom desempenho neste segundo semestre levou o seu nome a ser cogitado na seleção brasileira.

Enquanto o futuro do jogador não é definido, Marcos Leonardo continua focado no Santos. O time alvinegro é o 14º colocado do Brasileirão, com 42 pontos, quatro a mais do que o Bahia, o primeiro time dentro da zona de rebaixamento.

O próximo compromisso do clube na competição é diante do Botafogo, em duelo marcado para domingo, às 16h, no Engenhão, no Rio de Janeiro, pela 35ª rodada.