Volta do Litoral tem congestionamento em rodovias do SAI

Atualizada às 18h12

Segundo a Ecovias, concessionária responsável pelo SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes), o trânsito na Via Anchieta, Rodovia dos Imigrantes e Rodovia Padre Manoel da Nóbrega está congestionadona no início da noite deste domingo (19). Apesar de não ultrapassar a marca registrada na noite na ida, de 43 km parados, segue alta a lentidão por excesso de veículos na volta, sentido Capital.

Segundo boletim dás 18h, há Congestionamento na rodovia dos Imigrantes, sentido São Paulo, do km 60 ao km 52. Lentidão na via Anchieta, sentido São Paulo, do km 56 ao km 52. Congestionamento na rodovia Padre Manoel da Nóbrega, sentido São Paulo, do km 277 ao km 274. Todos por alto fluxo de veículos. Caminhões e carretas com destino a São Paulo devem utilizar o trecho de serra da via Anchieta. Tempo chuvoso e visibilidade parcial.

O SAI está em Operação Subida (2x8). A descida é feita pela pista sul da Rodovia Anchieta. Já a subida da serra acontece pelas pistas norte e sul da Rodovia dos Imigrantes e pista norte da via Anchieta.

Feriado da Consciência Negra

Desde à 0h de sexta-feira (17), quando se iniciou a contagem, mais de 235 mil veículos seguiram em direção à Baixada Santista. No sentido São Paulo, a Ecovias registrou a passagem de 134 mil veículos. Na última hora, desceram mais de 1,5 mil veículos e subiram mais de 3 mil veículos.