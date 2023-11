Perseguição em Santo André termina com seis adolescentes detidos

A Polícia Militar apreendeu seis adolescentes que tinham furtado um carro na madrugada deste domingo (19), em Santo André.

O crime foi registrado pela câmera de segurança do imóvel. Por volta das 5h40 os seis adolescentes descem a rampa da garagem e forçam o portão para conseguir abri-lo parcialmente. Os criminosos entram na garagem por baixo do portão e, minutos depois, aparecem com o carro. Como não conseguem abrir o portão, os criminosos entram no carro, arrebentam a estrutura e fogem.

Policiais do 46º BPM (atlhão Policial Metropolitano) que faziam patrulhamento na Rua Gilka se depararam com o carro, deram ordem de parada, mas o menor que estava na direção fugiu em alta velocidade. Os PMs acionaram o helicóptero Águia, que passou a acompanhar a quadrilha no carro furtado.

Após minutos de acompanhamento por várias ruas, os menores bateram o carro em outro veículo e foram abordados por viaturas da PM na Avenida dos Ourives, no Sacomã. O adolescente que estava na direção foi levado ao hospital com ferimentos leves.

Os adolescentes, com idades entre 14 e 17 anos, foram levados para a delegacia, onde foram ouvidos e liberados aos responsáveis após assinatura de termo de compromisso para serem apresentados na Vara da Infância e Juventude.