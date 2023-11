Grande ABC tem 307 vagas de emprego nos centros públicos

Apesar da semana mais curta por causa do Dia da Consciência Negra, há oportunidades para quem busca emprego ou quer se recolocar no mercado de trabalho. Os centros públicos da região oferecem 307 postos.

Mauá, com 108 vagas lidera o ranking, seguida por Mauá (88), Ribeirão Pires (65) e Diadema, com 46. Os demais municípios não informaram a disponibilidade.

Entre as diversas funções disponíveis em Mauá estão operador de call center, auxiliar operacional de logística, coquilheiro, vendedor, ajudante de obras e balconista de padaria.

Os interessados devem comparecer na Rua Jundiaí, 63, Bairro da Matriz. O trabalhador deve estar com RG, CPF e Carteira de Trabalho em mãos (quem ainda tiver na versão impressa). O atendimento é de segunda a sexta, das 8h às 17h.

Em Santo André, os candidatos devem acessar o portal Gov.br, por meio do link: https://servicos.mte.gov.br. Para atendimento presencial agende pelo https://web.santoandre.sp.gov.br/, compareça no dia e hora agendado com RG, CPF e CTPS física ou digital na Prefeitura de Santo André – Térreo 1.

Em Ribeirão Pires, o posto funciona no Atende Fácil, localizado na Rua Capitão José Gallo, 55 – Centro. O horário de funcionamento nesta semana é de terça a sexta-feira[ , das 8h30 às 16h. Para mais informações entre em contato pelo telefone 4824-4282. <TL>da Redação