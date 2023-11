Lucas é preservado de treino, mas deve reforçar São Paulo contra Fluminense

O São Paulo realizou neste domingo mais uma atividade visando o duelo com o Fluminense, marcado para esta quarta-feira, às 21h30, no Maracanã, pela 32ª rodada do Brasileirão. O meia-atacante Lucas foi preservado do treino e ficou no departamento médico, onde continuou seu tratamento de um estiramento na região posterior da coxa esquerda.

Apesar de não ter treinado com bola neste domingo, Lucas havia participado da atividade integral no sábado e animou os torcedores em um possível retorno contra o Fluminense. A expectativa é que esteja à disposição de Dorival Júnior.

Assim como aconteceu com Lucas, o lateral Igor Vinícius e o meia Galoppo também foram preservados. O primeiro está se recuperando de uma tenotomia no adutor direito, enquanto o meia passou por uma cirurgia no joelho esquerdo.

A atividade deste domingo, no CT da Barra Funda, começou com um aquecimento com bola comandado pelos preparadores físicos. O elenco foi dividido em grupos, que se enfrentavam em pequenos quadrados no gramado com o objetivo de trocar passes rapidamente enquanto os adversários buscavam recuperar a bola. Na sequência, Dorival Júnior e seus auxiliares comandaram atividades com o objetivo de aprimorar a saída de bola e a transição da defesa para o ataque. Para os atletas que não tinham a bola, a busca era por pressionar com a maior intensidade possível. Por fim, houve um treino tático de 11 contra 11.

O treinador também não contou com os selecionáveis: os zagueiros Arboleda (Equador) e Ferraresi (Venezuela) e o meia James Rodríguez (Colômbia). Já Beraldo, Pablo Maia e Patryck estão com a seleção brasileira sub-23, que buscará uma vaga em Paris-2024 através do Pré-Olímpico.

Para o duelo com o Fluminense, o São Paulo não terá Wellington Rato, suspenso. A expectativa é que o time seja escalado com: Rafael; Rafinha, Diego Costa, Beraldo e Caio Paulista; Pablo Maia, Alisson, Juan (Lucas) e Michel Araújo; Luciano e Erison.

Com a vaga garantida na próxima edição da Copa Libertadores, o São Paulo aparece no décimo lugar do Brasileirão, com 46 pontos.