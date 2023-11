Lukaku faz 4, Bélgica goleia Azerbaijão e avança em 1º nas Eliminatórias para Euro-2024

Com direito a quatro gols Romelu Lulaku, que disparou na artilharia das Eliminatórias para a Eurocopa com 14 em oito jogos, a Bélgica goleou o Azerbaijão por 4 a 0, neste domingo, no Rei Balduíno, em Bruxelas, pela última rodada. De quebra, ultrapassou a Áustria na tabela de classificação e avançou na liderança do Grupo F.

A vitória sobre o Azerbaijão levou a Bélgica aos 20 pontos, na liderança do Grupo F, contra 19 da Áustria. A Suécia chegou aos dez ao derrotar a Estônia, lanterna, por 2 a 0. Os dois primeiros garantiram classificação para a Euro-2024. A equipe sueca ficou pelo caminho.

Lukaku fez o primeiro tempo impecável e marcou quatro gols em apenas 37 minutos de partida. Dos 24 gols marcados pela Bélgica após a Copa do Mundo, o atacante foi responsável por 15. Esta, inclusive, foi a primeira vez que um jogador marcou quatro em um só tempo das Eliminatórias para a Eurocopa.

No segundo tempo, o técnico Domenico Tedesco optou por preservar alguns jogadores e fazer testes no elenco. Com isso, a Bélgica tirou o pé do acelerador e passou a administrar a vantagem. Mesmo assim, com um jogador a mais, continuou sendo muito superior.

A Bélgica foi fechar a goleada apenas aos 45 minutos, quando Trossard recebeu de Doku e mandou para o fundo das redes. Depois foi só gastar tempo para confirmar mais uma grande vitória nas Eliminatórias.

SÉRVIA CLASSIFICADA

A Sérvia carimbou neste domingo a classificação para a Euro-2024 ao ficar no empate por 2 a 2, em casa, com a Bulgária. O resultado foi suficiente para confirmar a seleção na segunda posição do Grupo G, com 14 pontos.

Quem ameaçava a Sérvia era Montenegro, que acabou sendo derrotado, também neste domingo, para a Hungria por 3 a 1. A equipe húngara já estava classificada. Com isso, a vitória serviu para deixá-la na liderança do Grupo G, com 18 pontos. Montenegro ficou com 11.