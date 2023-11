Jojo Todynho manda recado aos fãs que estão passando perrengue com show de Taylor Swift: -A mulher não está nem aí

Enquanto Jojo Todynho viaja pela Europa, ela está ligadinha em tudo o que está rolando na sua cidade, Rio de Janeiro! Basicamente, em todas as polêmicas causadas nos shows de Taylor Swift, cujos fãs vêm enfrentando as altas temperaturas na capital, além da morte de Ana Benevides, que morreu na última sexta-feira, dia 17, ao enfrentar o calor excessivo dentro do estádio Nilton Santos, o famoso Engenhão.

Assim, nas redes sociais, a cantora resolveu desabafar sobre a situação e ainda contou que não faria loucuras por ídolo nenhum.

- Povo está passando um sentimento com essa Taylor Sweet (sic), né? Eu já tinha mandado ela tomar no cu, estou sem paciência. A outra (fã) foi até de fralda geriátrica. Fã é fã, disse Jojo nos Stories.

E ainda completou, ao disparar:

- A mulher não está nem aí! Eu não sou fã assim. Idolatrar, só a Deus. Curto músicos, mas ficar sofrendo perrengue, só se for por Deus.

Além disso, a influenciadora ainda declarou que gostaria de ver Beyoncé no ano quem, em 2024, porém, só iria se fosse para assisti-la da área VIP, para não passar nenhum perrengue.

- Ano que vem tem a Beyoncé. Se eu conseguir, quero pegar o vip do vip. Não vou passar perrengue nenhum. Odeio passar perrengue. Quando não tinha condições não ia pra passar perrengue e ficar em fila quilométrica. Já desistia, explicou ela.

Jojo ainda criticou a organização do evento por conta da morte da jovem de 23 anos de idade, ao achar um absurdo não poder entrar com garrafa d?água no estádio mediante o calor excessivo dentro do local, com milhares de pessoas.

- Estou revoltada com a organização e a morte desta menina. Que a família dela arranque o couro. Não vai trazer a vida dela de volta. Filha única! Que sofrimento. Ia realizar um sonho... E agora liberam para entrar com água?, disse ela, por fim.