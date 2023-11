Marcus Buaiz celebra aniversário do enteado, Rael, filho de Isis Valverde: Receba todo nosso amor e carinho

Carinho com o enteado! O empresário Marcus Buaiz celebrou o aniversário de quatro anos do enteado, Rael, nas suas redes. O pequeno é filho da atriz Isis Valverde, com quem Marcus está namorando há mais de nove meses.

Na foto em destaque da publicação, aparece o enteado ao lado dos filhos de Marcus e a ex-esposa, Wanessa Camargo, José Marcus, de 11 anos de idade, e João Francisco de oito anos.

Sem poupar apreço, o empresário escreveu na legenda:

Parabéns Rael Amado? É um privilégio te ver crescer e se desenvolver cada dia mais. É seu aniversário e quero te desejar saúde e alegria. Que Deus te abençoe e proteja sempre! Você é um menino muito especial e merece tudo de melhor nessa vida. Receba todo nosso amor e carinho.