Rafa Brites comparece ao Halloween de Junior Lima e fantasia inusitada surpreende seguidores

Já é quase Natal, mas Junior Lima ainda está em clima de Halloween! No último sábado, dia 18, o cantor fez uma festa à fantasia junto com sua esposa, Mônica Benini, em sua casa e convidou amigos muito queridos, como o Felipe Andreoli e Rafa Brites, que impressionou na escolha da fantasia!

A caracterização da influenciadora foi: mulher no puerpério! E na publicação, Rafa explicou o porquê:

Eu não tive medo de fantasma, nem de bruxa, Fred Krueger, palhaço It é fichinha... Medo eu tive no puerpério. Passar as noites em claro com um bebezinho que depende de você. Me dá arrepio de lembrar!

Os pais do dono da festa, Noeli e Xororó foram caracterizados de piratas, enquanto Junior foi de zumbi e sua esposa de Malévola! O companheiro de Rafa, Felipe Andreoli, brincou com o estereótipo de quem trabalha na famosa Faria Lima e foi de Faria Limer.