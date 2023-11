Giovanna Chaves desabafa sobre falta de independência, mas volta atrás e afirma que já se resolveu com a mãe: Falei muitas coisas sem pensar

Voltou atrás! Giovanna Chaves fez um desabafo em seu Instagram sobre a falta de independência aos 21 anos de idade. A atriz contou que não tinha autonomia alguma sobre seu dinheiro, assim como sua colega de trabalho, Larissa Manoela.

Mas, no último sábado, dia 18, Giovanna voltou atrás e revelou que se resolveu com a mãe:

Oi pessoal! Está tudo bem, eu conversei com a minha mãe e alinhamos um jeito de resolver. Hoje acabei sendo explosiva e falei muitas coisas sem pensar. Minha mãe é a pessoa que mais amo no mundo, se vocês me acompanham e torcem por mim, entendam que tudo o que eu mais quero é ter a minha mae e as pessoas que eu amo comigo. Tudo vai se resolver, eu amo a minha família e é só por isso que eu cheguei onde estou.

No desabafo anterior, a atriz havia dito que nunca teve independência, mesmo tendo 21 anos de idade:

Tenho nos últimos anos vivido um inferno na terra, e me tornado a pior pessoa do mundo com a pessoa que eu mais amo. Simplesmente por não aguentar viver mais assim, eu não aguento mais. Sempre falei sobre independência aqui, mas a verdade é que nunca tive.

Além disso, a jovem que é responsável pelas despesas da casa desde os 13 anos de idade:

Desde os 13 anos, quando comecei a trabalhar e meu pai foi embora, que sou responsável financeiramente por tudo. Meu pai nunca pagou pensão, mas deixou o apartamento que moramos. Minha mãe sempre trabalhou comigo. Foi responsável por gerir tudo, mas não fez isso da forma certa e hoje, apesar de 21 anos, não tenho acesso a nenhuma das minhas contas.