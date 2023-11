Argentina: cerca de 30% dos eleitores já depositaram seus votos; Massa e Milei votam

Até o meio-dia deste domingo, cerca de 30% dos eleitores registrados nacionalmente haviam depositado seus votos para o segundo turno das eleições presidenciais da Argentina, segundo veículos da mídia local. O número reflete ritmo semelhante ao observado nas eleições primárias e no primeiro turno.

Candidatos ao pleito, o atual ministro da Economia, Sergio Massa, e o populista libertário Javier Milei já votaram em suas respectivas seções eleitorais.

Massa afirmou que o processo ocorre "dentro da normalidade" e classificou as eleições como "muito importantes para decidir os próximos quatro anos" do país. "Convido todos os argentinos a passar este dia com reflexão, calma e esperança. Estamos iniciando uma nova etapa na Argentina, que requer, acima de tudo, o diálogo e o consenso necessários para seguir um caminho mais virtuoso no futuro", afirmou ele, durante coletiva de imprensa, conforme vídeo publicado pelo Clarín.

Milei também falou à imprensa, afirmando que realizou "todo o esforço possível", de acordo com o La Nacion. "Agora, que falem as urnas", disse, acrescentando que as cédulas estão funcionando sem problemas. Anteriormente, o candidato havia acusado o processo eleitoral de fraude e seu partido, La Libertad Avanza (LLA), reclamou de cédulas cortadas em algumas unidades eleitorais nesta manhã.

Órgãos públicos responsáveis pelas eleições - como a Junta Nacional Eleitoral e a Câmara Eleitoral - reiteraram diversas vezes a integridade e segurança do processo eleitoral argentino.