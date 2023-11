Lando Norris recebe alta do hospital após sofrer acidente no GP de Las Vegas

O piloto Lando Norris, da McLaren, recebeu alta do Centro Medico Universitário, na manhã deste domingo, após ser submetido a exames por causa do acidente que sofreu durante a disputa do GP de Las Vegas de Fórmula 1. O inglês passou reto na curva e bateu em uma barreira de proteção na curva 12 do circuito de rua.

Ele estava na 13ª posição nas primeiras voltas quando perdeu a traseira, rodou na reta, e foi em direção à área de escape. Em alta velocidade, seu MCL60 bateu forte e preocupou os organizadores da corrida.

Após o atendimento inicial, os médicos da prova optaram pela transferência para o Centro Médico a fim de fazer exames mais detalhados. Após se liberado, Norris falou sobre o acidente e se mostrou desapontado por abandonar a corrida.

"Um final infeliz para o nosso fim de semana em Las Vegas. Cheguei ao fundo do poço. Perdi a traseira e bati na parede. Não foi da maneira que queríamos, especialmente considerando que o ritmo parecia promissor", afirmou o piloto.

Andrea Stella, chefe da equipe, deu a sua versão para tentar explicar a perda do controle da direção de Norris. "Há um solavanco naquele trecho. Acho que a combinação dessa irregularidade no asfalto, com os pneus frios pode ter provocado o acidente. Não tivemos nenhum problema com o carro.

Embora o final de semana tenha sido difícil para a equipe, a McLaren ganhou dois pontos graças ao décimo lugar conquistado por Oscar Piastri. Ele ainda ganhou um ponto adicional por ter feito a volta mais rápida da corrida. No mundial de construtores, a escuderia aparecem em quarto lugar com 284 pontos.