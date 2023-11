Jade Seba da à luz seu segundo filho e mostra rostinho do bebê pela primeira vez: Pra sempre um dia inesquecível

Mais um bebê pra família! A influenciadora Jade Seba surpreendeu os seguidores após compartilhar os registros inéditos do parto de seu segundo herdeiro, Liam, fruto de seu relacionamento com o ator Bruno Guedes, com quem já tem outro filho, Zion, de quatro anos de idade.

Nas imagens, o parto havia acabado de acontecer e a mamãe aparece com o recém-nascido em seus braços. E com o papai sempre do lado, é claro!

Na legenda, Jade escreveu:

Seja bem-vindo, Liam! 17/11/2023 vai ser para sempre um dia inesquecível nas nossas vidas. Foi intenso, foi lindo e foi especial, do jeitinho que Deus já havia deixado preparado para nós. Obrigada por compartilharem, mais uma vez, a chegada de um novo membro da família.

Horas depois, Jade compartilhou um vídeo do dia do nascimento. E escreveu:

Colecionando bençãos. Obrigada Deus pelo dom da vida, por viver o seu milagre. Nossa família esta completa, toda honra e Glória é a Ti. QUE MOMENTO!

Jade Seba tem 29 anos de idade, é uma influenciadora e tem mais de 2,6 milhões de seguidores nas redes sociais, onde compartilha seu estilo de vida e faz trabalhos publicitários. Bruno Guedes também tem 29 anos de idade, é ator e já fez trabalhos de sucesso, como Malhação, Hot Spot e Topíssima. Os pombinhos estão juntos desde 2014, mas só se casaram em 2021.