Marisa Monte se pronuncia após palco de seu show desabar no Rio de Janeiro: Felizmente está tudo bem

Susto! Na noite do último sábado, dia 18, Marisa Monte se apresentaria no Rio de Janeiro, na praia do Icaraí, mas com as fortes chuvas e ventania, o palco desabou e o show foi cancelado. Felizmente ninguém se feriu.

Em nota nas redes sociais, a Prefeitura de Niterói emitiu um comunicado sobre o assunto:

Devido às condições climáticas adversas e atípicas, incluindo fortíssimos ventos e tempestade de raios, o show da Marisa Monte, originalmente agendado para hoje às 21h na Praia de Icaraí, foi adiado. A decisão visa garantir a segurança do público e dos artistas. Informações detalhadas sobre a nova data e eventuais procedimentos serão divulgadas em breve. Agradecemos a compreensão de todos.

Vale pontuar que o show seria em comemoração aos 450 anos da cidade de Niterói.

Além da prefeitura, Marisa Monte também se pronunciou em suas redes e agradeceu a preocupação de todos.

Oi, gente! Infelizmente o show de Niterói que aconteceria hoje teve que ser cancelado. Uma hora e meia antes do show, um vento forte afetou a estrutura do palco, mas não havia ninguém na área. Felizmente está todo mundo bem. Obrigada pela preocupação. Se cuidem!