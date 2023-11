Maraísa apaga fotos com o noivo e fãs especulam fim do relacionamento

Será que acabou? Maraísa, da dupla com Maiara, tomou uma atitude em relação ao seu noivo Fernando Mocó, e acabou dando o que falar entre os fãs do casal.

Após ser pedida em casamento no mês de setembro, e aceitar o pedido, Maraísa apagou todas as fotos com o empresário de suas redes sociais. Além disso, deixou de seguir o mesmo em seu Instagram. Eita!

Claro que a atitude da sertaneja causou uma pulga atrás da orelha dos fãs, que rapidamente começaram a especular o término do casal. Será?

Vale pontuar que nenhum dos dois se pronunciou sobre o assunto, mas Mocó continua com os registros ao lado da cantora. O último foi postado no dia 16 de outubro.