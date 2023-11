Primavera Sound São Paulo anuncia horários e palcos dos shows

O Primavera Sound São Paulo, apresentado pela T4F, anunciou os horários dos shows que acontecem nos dias 2 e 3 de dezembro. Ao todo, o evento terá quatro palcos com mais de 40 atrações ao longo dos dois dias entre artistas nacionais e internacionais de diferentes estilos musicais. No sábado, os norte-americanos do The Killers se apresentam às 21h35 e, no domingo, o The Cure sobre ao palco às 20h55.

No primeiro dia de festival, a abertura do evento será feita pela Fundação Bachiana, a partir das 12h no Palco Corona. A instituição foi uma das escolhidas para receber parte do valor dos ingressos da entrada solidária. No palco Barcelona, Àiyé é o primeiro a se apresentar, às 12h30, e a cantora Slipmami será a primeira a subir no palco São Paulo, às 13h. O TNT Club, novidade desta edição, recebe Carola às 14h.

O público também já pode se programar para assistir ao show de Marisa Monte, às 18h40 no Palco Corona, do Pet Shop Boys, a partir das 19h50 no Palco Barcelona e aproveitar os norte-americanos do The Killers às 21h35, no Palco Corona. Já no domingo, Carly Rae Jepsen dá o primeiro acorde às 15h30 no Palco Corona, seguida por Marina Sena no Palco Barcelona, às 16h30. Uma das atrações mais aguardadas do dia, o The Cure, sobre ao palco Corona às 20h55 e prepara um show de mais de duas horas de duração. O segundo dia de Primavera Sound São Paulo também trará apresentações inesquecíveis de nomes como Bad Religion, Beck, TOKiMONSTA, MC Carol, DJ, Mau Mau e The Belssed Madonna.

Confira abaixo os horários dos shows no Primavera Sound São Paulo 2023

Sábado, dia 2 de dezembro:

Palco Corona

12h às 12h30h - Fundação Bachiana

13h05 às 13h45 - Getúlio Abelha

14h40 às 15h30 - Black Midi

16h40 às 17h30 - The Hives

18h40 às 19h40 - Marisa Monte

21h35 às 23h05 - The Killers

Palco Barcelona

12h30 às 13h - Àiyé

13h50 às 14h35 - OFF!

15h40 às 16h30 - Muna

17h40 às 18h30 - Cansei de Ser Sexy

19h50 às 21h26 - Pet Shop Boys

Palco São Paulo

13h às 13h30 - Slipmami

14h10 às 15h - Marina Herlop

15h40 às 16h30 - Dorian Electra

17h20 às 18h25 - Slowdive

19h15 às 20h20 - Kelela

21h às 22h05 - MC Bin Laden

TNT Club

14h às 15h30 - Carola

15h30 às 17h - Cherolainne

17h às 18h30 - L_UCIO

18h30 às 19h30 - DJ Playero

19h30 às 20h30 - Gabriel do Borel + Rebecca

20h30 às 22h - VH00R

22h às 23h - Hi Tech

Domingo, dia 3 de dezembro:

Palco Corona

12h30 às 13h - Sophia Chablau e Uma Enorme Perda de Tempo

13h40 às 14h25 - Just Mustard

15h30 às 16h20 - Carly Rae Jepsen

17h40 às 18h50 - Beck

20h25 às 22h55 - The Cure

Palco Barcelona

13h05 às 13h35 - Mateus Fazeno Rock

14h35 às 15h20 - Soccer Mommy

16h30 às 17h30 - Marina Sena

19h às 20h15 - Bad Religion

Palco São Paulo

13h às 13h30 - Nelson D & Edgar

14h15 às 15h - Filipe Catto

15h45 às 16h45 - El Mató a un Polícia Motorizado

17h30 às 18h30 - Róisín Murphy

19h às 20h30 - TOKiMONSTA

20h40 às 22h40 - The Blessed Madonna

TNT Club

14h às 15h30 - Etcetera

15h30 às 17h - DJ Mau Mau

17h às 18h30 - KL Jay

18h30 às 19h30 - MU540 + Urias

19h30 às 20h30 - Toccororo

20h30 às 21h30 - MC Carol

21h30 às 23h - Hudson Mohawke

O Primavera Sound teve origem em Barcelona em 2001 e, atualmente, acontece em cidades como Barcelona, Porto, Buenos Aires, Bogotá e Assunção. Em São Paulo, o festival chega à sua segunda edição, sendo a primeira delas com realização da T4F.

Serviço:

Primavera Sound São Paulo

Data: 2 e 3 de dezembro

Local: Autódromo de Interlagos

Venda de ingressos: Tickets For Fun

Ingressos:

Primavera Dia: Dá acesso a um dia do festival (sábado ou domingo – a definir de acordo com a sua escolha). Em breve.

Primavera Passaporte: Dá acesso aos 2 dias do festival.

Primavera VIP Dia: Dá acesso a um dia de festival (sábado ou domingo – a definir de acordo com a sua escolha) e à área VIP do festival nesse dia. Em breve.

Primavera VIP Passaporte: Dá acesso aos 2 dias do festival e à área VIP.

Clientes Banco do Brasil

Clientes Banco do Brasil portadores dos Cartões de Débito e Crédito Ourocard Visa, têm desconto exclusivo de 15% na compra de ingressos apenas durante a pré-venda, além de parcelamento exclusivo em até 08 (oito) vezes na compra do Primavera Passaporte e Primavera VIP Passaporte e em até 06 (seis) vezes no Primavera Dia e Primavera VIP Dia (vendas limitadas a 4 ingressos por CPF).

*O parcelamento e a compra online são válidos apenas para cartões de crédito.

*Esta oferta não é válida para cartões corporativos e empresariais.

Demais clientes

Clientes dos demais cartões têm parcelamento em até 4 (quatro) vezes sem juros para o Primavera Passaporte e Primavera VIP Passaporte, já para Primavera Dia e Primavera VIP Dia pode ser parcelado em até 03 (três) vezes sem juros (vendas limitadas a 6 ingressos por CPF).

Entrada Solidária

A Entrada Solidária é uma categoria que oferece desconto de 40% no preço do ingresso inteiro mediante doação para as instituições Casa do Zezinho, Orquestra Fundação Bachiana e Casa de David, de R$15,00 para o Ingresso tipo Dia e de R$25,00 para o ingresso tipo Passaporte. O período de vigência da Entrada Solidária será até 07/11/2023 e está sujeito à disponibilidade de ingresso. Para mais informações, acesse o regulamento.

Classificação etária: 15 anos desacompanhados. De 10 a 14 anos acompanhados dos pais ou responsáveis legais. Não será permitida a entrada de menores de 10 anos. Para o Primavera VIP não será permitida a entrada de menores de 10 anos desacompanhados dos pais ou responsável legal.

BILHETERIA OFICIAL – SEM TAXA DE CONVENIÊNCIA:

Teatro Renault – Avenida Brigadeiro Luís Antônio, 411, Bela Vista

*De terça a domingo: das 12h às 20h

*Segunda e feriados: fechado

SITE DE VENDAS – COM TAXA DE CONVENIÊNCIA:

Tickets for Fun

Sobre O Primavera Sound São Paulo

Realizado em Barcelona desde 2001, o Primavera Sound se tornou referência global no mercado de grandes festivais de música. Atualmente, o festival acontece nas cidades de Barcelona, São Paulo, Porto, Buenos Aires, Bogotá e Assunção. Neste ano, através de realização assinada pela TF4, o festival chega à sua segunda edição brasileira, na capital paulista.

O festival acontecerá nos dias 02 e 03 de dezembro, no Autódromo de Interlagos. Os shows do Primavera na Cidade acontecerão nos dias 29 e 30 de novembro e 01 de dezembro.