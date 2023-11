Após chuvas, bairros de Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra ficam sem água

A Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) informou na manhã deste domingo (19) que diversos trechos de Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra estão sem água após as chuvas desta madrugada. Segundo a companhia, o sistema de bombeamento foi interrompido devido à falta de energia elétrica. Manobras operacionais foram impostas para reduzir os impactos.

A companhia afirma que está direcionando caminhões-tanque para os pontos mais afetados e pede a colaboração dos moradores no uso consciente e sem desperdícios da água armazenada nas caixas residenciais. É possível entrar em contato com a companhia pelo telefone 0800-0550195, pela Agência Virtual, através do site www.sabesp.com.br, pelo aplicativo Sabesp Mobile e pelo WhatsApp (11) 3388 8000.

“A Sabesp informa que, devido à falta de energia elétrica em decorrência das chuvas, o sistema de bombeamento foi interrompido, afetando o abastecimento de água em trechos dos municípios de Embu das Artes, Taboão da Serra, Itapecerica da Serra, Rio Grande da Serra e Ribeirão Pires”, diz o comunicado.

A Enel, responsável pela distribuição de energia, informou que restabeleceu a energia para mais de 80% dos clientes que tiveram o fornecimento impactado com a pancada de chuva acompanhada de ventos que atingiu parte da Região Metropolitana. A companhia diz que reforçou seu plano de ação emergencial nos municípios atendidos com mobilização antecipada das equipes em campo e nos canais de atendimento.

Para solicitações de falta de luz, a empresa orienta que os clientes priorizem os canais digitais como o APP Enel São Paulo ou a agência virtual no site www.enel.com.br. A distribuidora também disponibilizou um canal pelo SMS para registrar falta de energia. Basta enviar mensagem gratuita para o número 27373 com a palavra LUZ e o número da instalação que consta na conta da Enel. O registro ocorrerá automaticamente.