Valor da representatividade

A eleição de deputados estaduais comprometidos com os interesses dos municípios desempenha papel importante na defesa dos interesses locais na Assembleia Legislativa. Tome-se como exemplo a atuação de Ana Carolina Serra (Cidadania) no Palácio dos Bandeirantes. Ela acaba de assegurar o significativo repasse de R$ 31 milhões do governo do Estado para beneficiar a rede de saúde de Santo André, onde reside. A conquista, detalhada em reportagem publicada nesta edição do Diário, não apenas comprova a eficácia da representação local nas instâncias de decisão, mas também ressalta a importância de eleger representantes comprometidos com as necessidades específicas da cidade.

O dinheiro – que vai permitir a ampliação da oferta de serviços e a informatização de unidades de atendimento – é fruto tanto de emendas parlamentares protocoladas por Ana Carolina na Assembleia quanto de sua interlocução junto ao governador Tarcísio de Freitas (Republicanos). Se Santo André não tivesse representatividade no parlamento paulista, talvez não conseguisse assegurar que demandas e desafios enfrentados pela cidade fossem devidamente tratados no âmbito estadual. A alocação de recursos significativos para a melhoria da infraestrutura de saúde é apenas um exemplo tangível do impacto positivo que uma representação parlamentar comprometida pode ter.

A atuação de deputados em favor dos municípios onde mantêm domicílio eleitoral, como no caso de Ana Carolina, fortalece o elo entre as esferas municipal e estadual. A capacidade de influenciar decisões do governo paulista garante que as necessidades específicas de Santo André sejam consideradas. Essa interconexão entre as esferas política e administrativa é essencial para construir um ambiente no qual as cidades possam ver seus pleitos atendidos. É fundamental reconhecer e valorizar a importância dessa conexão para o fortalecimento da democracia e promoção do bem-estar de todos os cidadãos. Espera-se que os eleitores fiquem atentos à importância da representatividade na hora do voto.