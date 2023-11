Pérez garante vice-campeonato mas revela crise com Verstappen: 'Ano muito difícil'

O mexicano Sergio Pérez assegurou a condição de vice-campeão da temporada ao terminar o GP de Las Vegas em terceiro lugar na madrugada deste domingo, em Las Vegas. No entanto, ele revelou um distanciamento em relação a seu companheiro de equipe e se mostrou bastante abatido com o desempenho do seu carro após iniciar o ano em condições de equilíbrio.

Nas quatro primeiras corridas, as vitórias ficaram divididas entre os dois pilotos com dois triunfos para cada um. No entanto, Pérez não conseguiu manter o ritmo forte e acabou sendo "atropelado" por Verstappen.

O atual campeão da temporada emendou uma sequência de dez vitórias consecutivas e pavimentou, com tranquilidade, o caminho para a conquista do terceiro título seguido da Fórmula 1.

"A nossa crise (com Max Verstappen) foi real. Depois de Barcelona, eu tive o carro mais dominante da história, mas tivemos dificuldades na instalação e a desconfiança cresceu do nosso lado. A chave para a nossa temporada foi ficar focado em nosso trabalho."

Pérez reclamou ainda da pressão que envolveu o seu trabalho durante o ano, ainda mais com a falta de resultados. "Foi um ano difícil. Na Red Bull há muito ruído externo, o que às vezes dificulta muito a concentração e há muita pressão em cima disso", afirmou.

Com o pódio conquistado em Las Vegas, o piloto da Red Bull chegou aos 273 e abriu uma vantagem de 41 para Lewis Hamilton, terceiro colocado na classificação do Mundial de pilotos. Como só tem mais uma corrida para ser disputada, ele não pode ser alcançado pelo heptacampeão.

Segundo colocado na prova deste domingo, Charles Leclerc mais uma vez largou na pole e não conseguiu sustentar a vantagem para terminar a prova em primeiro lugar. Triste por não conseguir a vitória, ele lamentou o resultado.

"Estou desapontado por terminar em segundo, mas foi o melhor que pudemos conseguir. A saída foi complicada porque o Verstappen perdeu o controle e me expulsou da pista. O último safety-car também não ajudou e o desgaste com os pneus foi muito grande", afirmou o piloto da Ferrari.