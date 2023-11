Nicarágua vence o Miss Universo 2023

Veio aí! A final do Miss Universo 2023 aconteceu no último sábado, dia 18, e contou com uma linda vitória de Sheynnis Palacios, que garantiu a coroa pela primeira vez ao Nicarágua.

Aos 23 anos de idade, a modelo foi eleita a mais bonita do mundo. O evento, vale pontuar, aconteceu em El Salvador. A segunda colocação ficou com a Miss Tailandesa, Anntonia Porsild e o terceiro com a Miss Austrália, Moraya Wilson.

Sheynnis nasceu Manágua, é modelo e formada em comunicação pela Universidad Centroamericana, pela qual jogou vôlei.

A brasileira Maria Brechane, não ficou entre as Top 20.