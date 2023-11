Anahí manda recado aos companheiros de grupo após não se apresentar: São os melhores do mundo

No último sábado, dia 18, o público que marcou presença no show do RBD, infelizmente acompanhou uma apresentação sem Anahí. A cantora foi diagnosticada com uma infecção renal e por orientação médica não subiu aos palcos.

Como já era de se esperar, os fãs e amigos de grupo não esqueceram da cantora. Nas partes em que era vez de Anahí soltar a voz, o público fez isso por ela. Em outro momento, Christian Chavez usou um look cor de rosa e a homenageou. Mostrando que estava atenta a tudo que rolava, a artista usou as redes sociais e não escondeu o quanto ficou emocionada com as homenagens.

Meu amor, escreveu Anahí ao repostar o vídeo de Christian.

Em outra publicação ela agradeceu a todos os seus colegas de grupo:

Los amo con todo mi corazón. Son los mejores del mundo. Me rompe no estar ahí no imaginan cuanto. - Amo-os com todo o meu coração. Eles são os melhores do mundo. Me quebra não estar lá, você não imagina o quanto.