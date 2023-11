Após morte de fã, próximos shows de Taylor Swift no Rio de Janeiro serão uma hora mais tarde

Após a morte de uma fã e o adiamento do show no último sábado, dia 18, a empresa responsável por organizar as apresentações de Taylor Swift no Brasil tomou outra atitude.

Em nota, a T4F informou que o show deste domingo, dia 19, e o de segunda-feira, dia 20, acontecerão uma hora mais tarde. A empresa ainda pediu aos fãs que evitassem chegar muito cedo no estádio do Engenhão.

Para os próximos dois shows da Taylor Swift | The Eras Tour no Rio de Janeiro, nos dias 19 e 20 de novembro, os horários foram ajustados para uma melhor experiência. Nesses dias, recomendamos que você chegue ao estádio mais próximo do horário de abertura dos portões para evitar longos períodos de exposição ao sol nas áreas externas do estádio.

Vale pontuar que a abertura dos portões será às 17h. E o show de abertura da cantora Sabrina Carpenter começa às 19h30.