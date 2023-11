Fortaleza questiona validação de gol do Cruzeiro: 'Corta cabeça e ombro para tirar impedimento'

O Fortaleza está convencido de que a arbitragem de vídeo do jogo deste sábado, contra o Cruzeiro, errou ao validar o gol de Bruno Rodrigues, responsável pela vitória por 1 a 0 do time mineiro. Depois da partida, o executivo de futebol tricolor Sergio Papellin reclamou da validação em conversa com a imprensa na Arena Caselão.

"Não é justificativa pela derrota, mas você vai em um lance de VAR que o VAR corta cabeça e ombro do jogador para tirar impedimento, isso não existe. Nós estamos entrando com questionamento na CBF, educadamente, sem precisar chutar porta de arbitragem", afirmou, em aparente referência ao final de semana passado, quando dirigentes do Corinthians se revoltaram com a não marcação de um pênalti e foram flagrados xingando os árbitros nos bastidores.

O lance em questão foi bastante ajustado. Ian Lucas invadiu a área pela direita e tocou na frente para Bruno Rodrigues marcar. Assim que a bola tocou a rede, o bandeirinha sinalizou o impedimento e o lance começou a ser analisado pelo VAR. De acordo com o traçamento das linhas feito pela arbitragem de vídeo, o pé do lateral-direito Brítez dava condições legais para o atacante cruzeirense, que tinha o ombro esquerdo como ponto mais avançado do corpo depois do braço.

A vitória do Cruzeiro tem muito peso para a briga contra o rebaixamento no Brasileirão, especialmente por se tratar de um jogo atrasado da 30ª rodada. Com o triunfo, o time mineiro foi para o 16º lugar, com 40 pontos, dois acima do Bahia, que agora é o primeiro da degola, em 17º, com 38. Na quarta-feira, tem outra partida para repor, no Mineirão, onde recebe o Vasco, também dono de 40 pontos, em jogo da 33ª rodada.