Taylor Swift: fãs sofrem com arrastões na saída do Engenhão após cancelamento de show

Diversos relatos de arrastão na noite em que Taylor Swift anunciou o adiamento de seu segundo show no Brasil, surgiram neste sábado, 18, na cidade do Rio de Janeiro.

A reportagem presenciou uma cena de tumulto e correria na região entre a rua Henrique Sheid e da avenida Hélder Câmara, próximo a um McDonalds, e outro possível arrastão foi presenciado nos entornos de Fernão Cardim. O clima de tensão foi perceptível.

Nas redes sociais, é possível conferir o momento em que diversos fãs de Taylor Swift buscam refúgio dentro de uma lanchonete. A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro a respeito dos relatos de arrastão, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem.