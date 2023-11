Diniz indica seleção brasileira com mudança na lateral e Gabriel Jesus entre os titulares

A seleção brasileira terá duas novidades para o clássico com a Argentina, marcado para esta terça-feira, às 21h30, no Maracanã, pela sexta rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo. O atacante Gabriel Jesus treinou neste sábado, na Granja Comary, no time titular, no lugar de Vinícius Júnior, lesionado. Na lateral, por opção técnica, Carlos Augusto ganhou a disputa com Renan Lodi.

A comissão técnica do Brasil foi quem bancou a convocação de Gabriel Jesus, apesar do Arsenal garantir que o atacante não tinha condições de representar a seleção por causa de uma lesão muscular. O atacante, no entanto, foi liberado pelo departamento médico e será titular frente à Argentina.

A recuperação de Gabriel Jesus vem em ótima hora, bem quando Vinícius Júnior se lesionou. O atacante do Real Madrid foi cortado logo depois da derrota do Brasil para a Colômbia, na última quinta-feira, por 2 a 1.

A outra mudança ocorre após as inúmeras críticas recebidas após o duelo com a Colômbia. A defesa foi o setor que mais sofreu contra os colombianos, indicando uma necessidade de mudança. Com isso, Carlos Augusto venceu a concorrência com Renan Lodi. As demais posições devem ser mantidas pelo treinador.

Com isso, o Brasil deve enfrentar a Argentina com: Alisson, Emerson Royal, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Carlos Augusto; André e Bruno Guimarães; Martinelli, Gabriel Jesus, Rodrygo e Raphinha.

Fernando Diniz fará mais dois treinamentos, no intuito de implantar seu estilo de jogo, antes de enfrentar a Argentina, nesta terça, no Maracanã. A seleção brasileira ocupa o quinto lugar das Eliminatórias, com sete pontos, atrás de Argentina (12), Uruguai (10), Colômbia (9) e Venezuela (8).