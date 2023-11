Como Taylor Swift, relembre artistas que desmarcaram shows em cima da hora no Brasil

Taylor Swift anunciou o adiamento de seu segundo show da Eras Tour no Brasil neste sábado, 18, na cidade do Rio de Janeiro, por causa de "temperaturas extremas" na cidade. O fato ocorre após a morte de Ana Clara Benevides, jovem de 23 anos, durante a apresentação da noite de sexta, 17, e da permanência do calor na tarde de hoje.

Muitos fãs passaram horas na fila e já estavam dentro do estádio para a apresentação, que começaria dali

a duas horas, quando foram surpreendidos com o anúncio.

Relembre abaixo alguns casos recentes em que artistas internacionais cancelaram shows de grande porte no

Brasil em cima da hora, por variados motivos.

Justin Bieber

Em 6 de setembro de 2022, Justin Bieber anunciou o cancelamento do sshows que faria dali a duas semanas

em São Paulo, assim como outros de turnê na América Latina, devido a "problemas pessoais" e problemas de

saúde ligados à síndrome de Ramsay-Hunt. Ele chegou a se apresentar no palco principal do Rock In Rio dias antes, em 4 de setembro.

Lady Gaga

Devido a "fortes dores", a cantora desmarcou o show que faria em 15 de setembro, na abertura do Rock In

Rio 2017 na véspera da apresentação. A organização do evento pôs a banda Maroon 5 para substituí-la,

tocando em dois dias diferentes naquele ano.

Foo Fighters

O grupo liderado por Dave Grohl era o mais esperado do Lollapalooza 2022, em São Paulo. Dois dias antes

de se apresentarem, em 27 de maio, um domingo, o baterista Taylor Hawkins morreu na cidade de Bogotá,

onde estavam para se apresentar. Em seu lugar, houve uma apresentação conjunta entre Planet Hemp e Emicida, com DJ Nyack, KL Jay, Criolo, Bivolt, Drik Barbosa e Rael como convidados especiais.

Drake

Durante Lollapalooza 2023, em São Paulo, Drake estava programado para ser a grande atração de

encerramento do festival. Citando "circunstâncias imprevistas" com a falta de "membros da sua equipe de

som e produção", ele comunicou o cancelamento da apresentação no próprio dia do show.

Blink-182

Apesar de não ter sido tão em cima da hora quanto o show de Drake, o grupo norte-americano, que era uma

das grandes atrações do festival Lollapalooza em 2023, comunicou que não poderia mais tocar no festival

devido a problemas de saúde de seu baterista. Eles foram substituídos pelo Twenty One Pilots, gerando frustração de muitos fãs que já haviam comprado ingressos.