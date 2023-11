Primeira fase da Fuvest será neste domingo

A primeira fase da Fuvest 2024, o vestibular da Universidade de São Paulo (USP), será realizada neste domingo, 19 de novembro. Ao todo, 110 mil pessoas se inscreveram para participar do exame - cerca de 10 mil como treineiros e 100 mil disputando, de fato, as 8.140 mil vagas no ensino superior.

De acordo com a Fuvest, os cursos de Medicina, Psicologia e Relações Internacionais são os mais concorridos este ano. São 117, 86 e 78 candidatos para cada vaga disponível nos três cursos, respectivamente.

Para conquistar uma vaga, é preciso atingir nota mínima nesta primeira fase e, então, estar entre os mais bem colocados na segunda fase, que acontece nos dias 17 e 18 de dezembro.

Algumas carreiras, como Música, Artes Cênicas e artes visuais, têm ainda provas de habilidade específica. Elas serão realizadas entre 3 e 11 de janeiro de 2024.

O que levar e o que não levar para fazer a prova da Fuvest?

Você precisará apenas do seu documento original com foto na versão física ou digital e uma caneta azul ou preta de corpo transparente para realizar a prova. No entanto, também é recomendado e autorizado levar:

Garrafas de água;

Alimentos leves;

Lápis ou lapiseira;

Borracha;

Apontador;

Régua transparente.

É proibido levar para o local de prova:

Relógio individual de qualquer tipo;

Qualquer equipamento eletrônico, como calculadora, telefone celular, computador, tablet, reprodutor de áudio, máquina fotográfica etc (o celular pode ser guardado, desligado, dentro de um saco plástico fornecido pelos aplicadores de prova);

Material impresso ou para anotações;

Corretivo de qualquer material ou espécie;

Caneta hidrográfica ou outras, diferentes de caneta esferográfica de tubo transparente;

Caneta marca-texto;

Compasso;

Lápis com tabuada;

Forro, boné, chapéu ou similares, óculos de sol;

Protetor auricular, fone de ouvido ou similares;

Quaisquer outros materiais estranhos à realização da prova.

Caso utilize o documento com foto na versão digital, ele deve ser apresentado na porta da sala de provas. Posteriormente, o celular deve ser desligado e colocado dentro do saquinho fornecido pelos aplicadores da prova.

Como saber o local de prova?

O local de prova da primeira fase da Fuvest está disponível desde 3 de novembro na área do candidato, no site da Fuvest. Basta fazer o login e consultar. Quem for convocado para a segunda fase poderá consultar o novo local de prova a partir de 1º de dezembro.

Que horas começa a prova e qual o tempo mínimo e máximo de permanência?

Nas duas fases da Fuvest 2024, os portões se abrem às 12h e fecham às 13h. Já o tempo de prova, é diferente em cada fase. Na primeira, é possível terminar as questões até as 18h, podendo sair a partir das 16h. Já na segunda etapa, nos dois dias, a prova vai até as 17h e o candidato pode sair a partir das 15h.

O que cai em cada fase da Fuvest?

A primeira prova da Fuvest conta com 90 questões de múltipla escolha sobre conhecimentos gerais que fazem parte das disciplinas ofertadas obrigatoriamente no ensino médio: Português, Matemática, Inglês, História, Geografia, Física, Química etc. Algumas questões podem conter conteúdo indisciplinar e focado em atualidades.

A segunda fase da Fuvest é dividida em dois dias de prova. No primeiro dia, serão cobradas 10 questões dissertativas de português (gramática, interpretação de texto e literatura), além de uma redação dissertativa. Já no segundo dia de prova, são 12 questões dissertativas de disciplinas específicas, que têm relação com o curso escolhido pelo candidato.

Quem escolher Engenharia, por exemplo, terá de responder sobre Matemática e Física. Já quem optar por Medicina, terá questões de Biologia e Química. As 12 perguntas podem ser divididas entre duas a quatro disciplinas. O número de questões para cada uma delas será sempre igual.

Quais cursos da USP têm prova de habilidade específica? E quando elas acontecem?

Quatro cursos da USP têm prova de habilidade específica na Fuvest:

Artes Cênicas, de 8 a 11 de janeiro de 2024 (segunda a quinta);

Artes Visuais, de 8 a 11 de janeiro de 2024 (segunda a quinta);

Música (SP), de 3 a 6 de janeiro de 2024 (quarta a sábado);

Música (RP), em 4 de janeiro de 2024 (quinta-feira).

Qual é o calendário da Fuvest 2024?

Primeira fase da Fuvest: 19 de novembro de 2023;

Resultado da primeira fase e divulgação do local de prova da segunda fase: 1º de dezembro de 2023;

Segunda fase da Fuvest: 17 e 18 de dezembro de 2023

Provas de habilidade específica (se tiver): entre 3 e 11 de janeiro, a depender do curso;

Divulgação do resultado final e primeira chamada: 22 de janeiro de 2024;

Segunda chamada: 14 de fevereiro de 2024;

Manifestação de interesse na lista de espera: 26 de fevereiro de 2024.

Como funciona o sistema de cotas da USP?

A USP disponibiliza cotas para pessoas pretas, pardas, indígenas e que estudaram em escola pública. Do total de vagas oferecidas, 50% são para ampla concorrência e os outros 50% reservados para estudantes que fizeram o ensino médio de forma integral em escolas públicas.

Entre as vagas reservadas para os cotistas de escolas públicas, 37,5% são para os candidatos autodeclarados pretos, pardos e indígenas.

A classificação acontece da seguinte forma:

Primeiro, vão ser preenchidas as vagas destinadas à ampla concorrência (AC). Nelas, serão alocados os candidatos de todas as modalidades;

Depois, são preenchidas as vagas para quem concorreu pela escola pública (EP) e não passou em AC.

Em seguida, classificam-se aqueles que se declararam como pessoa negra, de cor preta ou parda, ou indígena e que se inscreveram para cotas nesta modalidade, chamada PPI.