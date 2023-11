Croácia vence Letônia, ultrapassa País de Gales e depende só de si para chegar na Euro-2024

A Croácia volta a depender apenas de si para conquistar a vaga para a Eurocopa-2024. Neste sábado, sob a batuta de Lucas Modric, a seleção croata derrotou a Letônia por 2 a 0, no Skonto Stadium, em Riga, pela nona rodada das Eliminatórias, e ultrapassou o País de Gales na tabela de classificação do Grupo D.

Após duas derrotas consecutivas nas Eliminatórias, a Croácia deu a volta por cima e assumiu a vice-liderança do Grupo D, com 13 pontos, ultrapassando o País de Gales (11), que ficou no empate por 1 a 1 com a Armênia, também neste sábado. A já classificada Turquia está em primeiro lugar, com 16.

Para carimbar a vaga na Eurocopa, a Croácia precisará vencer a Armênia, em duelo marcado para esta terça-feira, às 16h45, no Maksimir, em Zagreb. Já o País de Gales recebe a Turquia, no Cardiff City Stadium.

A Croácia fez um primeiro tempo impecável e decidiu o duelo em 15 minutos. Aos seis, Modric deu passe espetacular para Ivanusec pela esquerda. Ele rolou para trás e Lovro Majer chegou batendo para colocar a equipe à frente do marcador.

O segundo saiu dos pés de Kramaric. O camisa 9 pegou o rebote dentro da área e soltou o pé para fazer 2 a 0, aos 15 minutos. Em vantagem, a Croácia tirou o pé do acelerador, passou a administrar o resultado e foi para o intervalo sem correr qualquer pressão da Letônia.

Na etapa final, a Croácia continuou mandando na partida. A equipe croata teve a posse de bola e criou as principais oportunidades de gol. Em uma delas, Pasalic exigiu uma grande defesa do goleiro Ozols. Do outro lado, a Letônia se atirou ao ataque na tentativa de marcar o gol de honra, sem sucesso.

Ao tentar diminuir, deixou alguns espaços na defesa para a Croácia, que por muito pouco não aproveitou. Nos acréscimos, Pasalic recebeu dentro da área e chutou. A bola bateu caprichosamente na trave e acabou saindo pela linha de fundo.

Ainda neste sábado, Belarus derrotou Andorra por 1 a 0, em casa, e chegou aos nove pontos, no quinto lugar do Grupo I. Ambos entraram na partida sem chances de conquistar vaga para a Eurocopa.