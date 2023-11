Megan Fox revela se gostaria de ser uma pessoa comum e resposta repercute nas redes: Ela foi tão certeira aqui

Megan Fox revelou se gostaria de ser uma pessoa comum durante uma sessão de autógrafos online para promover seu novo livro de poemas, Pretty Boys are Poisonous: Poems - Meninos Bonitos São Venenosos: Poemas em inglês. E a resposta repercutiu nas redes e até provocou um debate sobre as escolhas de Megan enquanto uma celebridade de Hollywood.

A pergunta feita por uma fã foi a seguinte:

- Alguma vez você já desejou que não fosse famosa e pudesse ter uma vida comum?

E, sem hesitar, a atriz respondeu:

- Eu vou ser sincera com você. Não. Acho que é a minha lua em leão falando agora... não acho que ela conseguiria viver em outro lugar que não fosse sob os holofotes, brincou.

Apesar de se considerar uma pessoa introvertida e dizer também que alguns dos aspectos da fama são um pouco difíceis de lidar, Fox acredita que este é o chamado de sua alma e o seu destino nessa vida. Mas a atriz se expressou melhor posteriormente:

Eu obviamente queria muito poder andar por Nova York em paz, sem ser perseguida por paparazzi... Fotógrafos são irritantes, porque estão sempre procurando um ângulo errado ou uma foto ruim para gerar o maior número possível de clickbaits para qualquer que seja o site que vai publicar as fotos.

Então, a repercussão nas redes foi inevitável e logo, a web comentou:

Ela foi tão certeira aqui, comentou um internauta.

Um dia desses eu vi um ator que trabalha na TV há mais de 40 anos, e eu não sabia o nome dele! O mundo das celebridades é completamente diferente, é geralmente baseado em aparência, refletiu outro.

Em aparência e em localização! Megan e o noivo dela sempre estão atrás de paparazzi ? e os paparazzi sempre estão atrás deles, escreveu mais um.

Megan Fox é noiva do cantor Machine Gun Kelly, com quem está junta há mais de três anos. E, desde então, geraram polêmicas com seus momentos de bizarrices, como quando o artista revelou que Megan havia o presenteado com um colar contendo uma gota de seu sangue, enquanto ela estava nas gravações de um filme. Peculiar, né?