Rachel Zegler revela que se aproximou de Jennifer Lawrence durante Jogos Vorazes

Rachel Zegler abriu o coração e revelou que está se conectando muito mais com Jennifer Lawrence. Em entrevista concedida à People durante a estreia de Jogos Vorazes: A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, nome veiculado aqui no Brasil, ela ainda contou que a aproximação entre as duas se deu por conta do filme.

- Eu já tinha filmado quando a conheci e realmente conseguimos criar um vínculo pelo fato de conhecermos tantas pessoas em comum, disse a atriz.

Nesse sentido, Zegler declarou que até àquele momento, a própria Jennifer Lawrence não tinha percebido quantos amigos tinham em comum no universo do filme Jogos Vorazes, incluindo o diretor da saga, Francis Lawrence.

- Um dos meus bons amigos é Andrew Barth Feldman, com quem ela acabou de fazer No Hard Feelings e, obviamente, Francis Lawrence é obcecado por ela. Todo mundo que trabalhou em nossos filmes veio da trilogia original para trabalhar nos nossos, disse Zegler.

Vale lembrar, por fim, que Jogos Vorazes: A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes já está em cartaz nos cinemas brasileiros.