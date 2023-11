Viih Tube revela que filha terá três dias de festa em comemoração ao primeiro aniversário: -Para ela curtir muito

Bebê festeira! Viih Tube revelou que o primeiro aniversário da filha, Lua, junto com o ex-BBB Eliezer, terá três dias de festa. No entanto, ela manteve o mistério quanto ao tema da festa.

- Não posso dar spoiler do tema. O Eli queria que eu não contasse nada da festa. Não vai ser só uma festa, será um fim de semana. Serão três dias de festa. Com recreação para criança, piscina..., contou.

A mãe fez questão de falar que quer ver a filha feliz e que ela curta muito, mas também deseja que os filhos dos amigos aproveitem também:

- Vai ser uma festa para a nossa filha curtir muito esse um ano de vida, para a gente também, mas para ela curtir em primeiro lugar. Vou convidar o máximo de amigo com filhos que eu tenho para ficar esses três dias com as crianças. Quero que as crianças aproveitem mais, disse.

Ela revelou também que não deixará de lado os amigos sem filhos, mas que só serão convidados para um dia de festa:

- Em um dia, que vai será festa oficial, vai ter uma quantia maior de convidados. Só para essa festa e não para os três dias. Só muitos amigos e não com filhos que vão nos três dias, mas são poucos, avisou.