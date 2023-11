Estado vai repassar R$ 31 mi para modernização da saúde de Sto.André

O governo do Estado vai repassar R$ 31 milhões para reforçar as ações de saúde da Prefeitura de Santo André. O recurso foi confirmado ao mandato da deputada estadual Ana Carolina Serra (Cidadania), que protocolou emendas no sentido de efetivar a transferência de verba à cidade e também por interlocução da parlamentar junto à gestão do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

O aporte será encaminhado para programas do QualiSaúde, implementado ainda em 2017 pela administração do prefeito Paulo Serra (PSDB) para reorganização e reestruturação física do setor. O valor será utilizado para modernização e informatização de unidades de saúde – serão contempladas as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) do Jardim Carla, da Vila Luzita, do Jardim Santo André, do Parque João Ramalho, da Vila Linda, do Valparaiso, do Recreio da Borda do Campo, do Jardim Sorocaba e de Paranapiacaba.

“A saúde é uma das nossas prioridades na Assembleia Legislativa. O nosso primeiro projeto aprovado e transformado em lei trata da saúde da mulher paulista. Reforçar os orçamentos municipais e garantir equipamentos para a realização de exames e melhor atendimento à população seguirá sendo o foco do mandato”, pontuou a parlamentar.

A gestão andreense vem dialogando com o governo do Estado desde o início do ano para auxiliar o município com o custeio da saúde, sobretudo porque houve aprofundamento dos serviços oferecidos ao cidadão. Recentemente, a Secretaria de Saúde, comandada por Gilvan Júnior, inaugurou sua nova sede. E está para abrir o centro de especialidades no Atrium Shopping.

Os recursos serão aportados em ações que balizam a lei que fala da saúde da mulher paulista, de autoria de Ana Carolina, para realização de 10 mil exames de ultrassom, 10 mil exames de mamografia, 5.000 exames de papanicolau, exames laboratoriais, intensificação de odontologia na saúde da mulher, expansão do programa Mãe Andreense e do programa Saúde no Prato.

“Em 2017, apresentamos aos andreenses um jeito novo de fazer política, pautada no cuidado das pessoas. Santo André acreditou e apoiou esse formato e me retribuiu com a maior votação da região para a Alesp nas eleições do ano passado. Só a minha cidade me deu mais de 154 mil votos, conquistados com o compromisso de representá-los na Assembleia Legislativa. Esse aporte nada mais é do que cumprir o que foi acordado durante a campanha”, comentou Ana Carolina.

Para Paulo Serra, ter uma representante da cidade na Assembleia Legislativa tem sido de grande valia para o município – a cidade estava sem deputado estadual desde 2018. “Sempre dissemos que Santo André precisava de uma representação na Assembleia, uma deputada estadual da cidade e comprometida com a cidade, que nos represente. Estávamos certos.”

Segundo o secretário de Saúde, Gilvan Júnior, o recurso intermediado pela deputada permitirá informatizar toda a rede municipal de saúde. “Com parte desse valor conseguiremos finalizar o processo de informatização da rede municipal, integrando o atendimento médico e hospitalar, beneficiando diretamente a população”, explicou.