Dino determina permissão de entrada com garrafas de água e 'ilhas de hidratação' em shows

O ministro da Justiça, Flávio Dino, anunciou há pouco que a partir de hoje, por determinação da Secretaria do Consumidor de sua pasta, será permitida a entrada de garrafas de água de uso pessoal - em material adequado - em espetáculos. "As empresas produtoras de espetáculos, com alta exposição ao calor, deverão disponibilizar água potável gratuita em ilhas de hidratação de fácil acesso", disse.

"A medida vale imediatamente. A Portaria será editada em, no máximo, 1 hora. Será postada aqui para conhecimento dos detalhes. A Secretaria Nacional do Consumidor tomará as providências cabíveis para a fiscalização, com a colaboração dos Estados e dos Municípios, bem como atuação da Polícia, se necessário", publicou, nas redes sociais

A ação vem como uma resposta à morte de Ana Clara Benevides, 23. A fã teve um mal estar antes do início do show da cantora Taylor Swift no Estádio Nilton Santos, o Engenhão, no Rio, nesta sexta-feira (17) devido ao calor. A sensação térmica na cidade bateu recorde e chegou a quase 60ºC, segundo a prefeitura.