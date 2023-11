Silvia Abravanel conta que levou surra de Silvio Santos na infância: -Educação militar severa

Silvia Abravanel contou que levou uma surra de Silvio Santos na infância porque, de acordo com ela, ele não suportava mentira. Também disse que ela e as irmãs tiveram uma educação muito severa, militar.

A apresentadora levantou o assunto em entrevista ao podcast Bagaceira Chique, de Luciana Gimenez. Segundo Silvia, ela e as irmãs deveriam sentar à mesa todos os dias às sete e meia da noite, porque o apresentador queria saber das vidas das filhas.

Além disso, no mesmo horário, todas já deveriam estar de banho tomado. Mas a apresentadora contou um episódio em que tentou enganar os pais, foi pega na mentira e levou uma surra de Silvio.

Uma vez eu tomei uma surra porque minha mãe ficava [mandando] vai tomar banho, [eu dizia] já vou... Queria ficar assistindo televisão, tinha acabado de chegar da escola. Aí eu vi o carro do meu pai entrando na garagem e ele chegava sempre assoviando, e eu pernas para o que te quero para o banheiro... penteei o cabelo, coloquei o pijama, sentei na mesa, iniciou.

Ela contou que até tentou enganar os pais, mas não se planejou e acabou sendo descoberta:

Minha mãe [perguntou] você tomou banho? Eu [disse] uhum. Mentira não tem pernas, meu pai me pegou pela mão, vamos lá no banheiro, cheguei lá no banheiro o piso seco, quem não sabe mentir, não sabe mentir mesmo. Eu não molhei o chuveiro, não molhei a toalha, meu pai me deu uma surra, ligou o chuveiro gelado, me colocou debaixo de pijama e tudo, e me deixou sem jantar aquele dia.