Luan e Piquerez continuam fora e Palmeiras chama jogadores da base para treinos na Data Fifa

O Palmeiras realizou neste sábado mais um treino preparatório para o duelo com o Fortaleza, marcado para o dia 26 de novembro (domingo), às 18h30, no Allianz Parque. O zagueiro Luan, com uma lesão na coxa, e o lateral Piquerez, com um edema no mesmo local, ficaram no departamento médico. A atividade contou ainda com jogadores das categorias de base do sub-17 e sub-20.

Neste sábado, os jogadores fizeram uma atividade de ativação muscular no centro de excelência. Na sequência, os atletas foram a campo e fizeram, depois de um rápido aquecimento, um treino coletivo com dois tempos de 25 minutos. Assim como Luan e Piquerez, o atacante Dudu e o meio-campista Gabriel Menino cumpriram cronograma na parte interna com o núcleo de saúde e performance.

Para o jogo com o Fortaleza, o técnico Abel Ferreira contará com o retorno do zagueiro Gustavo Gómez, que cumpriu suspensão na vitória sobre o Internacional por 3 a 0, no último sábado, na Arena Barueri.

O treinador continua na expectativa de contar com Piquerez. Caso o jogador não apresente condições, Vanderlan será escalado no lugar. Já o tempo de recuperação de Luan é mais longo. Com isso, Marcos Rocha deve seguir improvisado no setor defensivo ao lado de Gomez e Murilo.

O Palmeiras é o líder do Brasileirão, com 62 pontos, dois a mais do que o Botafogo, que tem um jogo a menos, justamente contra o Fortaleza.