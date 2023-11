Sinner derrota Medvedev, vai à decisão da ATP Finals e faz festa com a torcida em Turim

Ovacionado pelos fãs que compareceram no Pala Alpitour, em Turim, na Itália, Jannik Sinner chegou à decisão da ATP Finals pela primeira vez na carreira ao derrotar, neste sábado, Daniil Medvedev por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 6/7 (4/7) e 6/1. O italiano foi consistente em todo o duelo e dominou o set derradeiro para confirmar o triunfo sob os gritos de "ole, ole, Sinner, Sinner."

O adversário do número 4 do ranking da ATP sairá do confronto entre os dois melhores qualificados. Novak Djokovic (1) desafia Carlos Alcaraz (2) na busca por uma vaga na grande decisão.

"Acho que é um privilégio ter esse tipo de pressão. Na semana anterior a esse evento, me senti muito bem nesta quadra. É muito rápida. E obviamente a multidão está me dando muita energia. E para mim é um prazer jogar diante dos torcedores italianos. Estou me sentindo em casa neste evento. Está tudo indo bem e obviamente estou muito feliz", afirmou Sinner.

Esta será a 14ª final do italiano na carreira. Ele tem no currículo dez títulos de ATP e conquistou a sua terceira vitória sobre o russo Medvedev, as duas anteriores foram em outubro, em Pequim e em Viena. Antes disso, foram seis derrotas consecutivas.

O primeiro set não foi fácil, mas Sinner mostrou estar em alto nível ao evitar um break-point em seu segundo game de serviço e concluir a primeira e única quebra do set ao reverter uma vantagem de 40-0 para Medvedev. Quando abriu 3 a 1, precisou apenas administrar para sair na frente por 6/3.

O segundo set foi equilibradíssimo e acabou sendo decidido apenas no tiebreak, quando Medvedev mostrou o motivo de já ter sido o número 1 do mundo. Ele fez 17 winners contra apenas oito do italiano e acertou uma sequência forte de saques para empatar o duelo.

A expectativa era de que Medvedev iria crescer no terceiro set, mas a influência da torcida pesou a favor de Sinner, que tomou conta do duelo e venceu o russo por 6/1, em um set com poucos erros. Cabisbaixo, o russo não conseguiu se recuperar e não escondeu a frustração pela queda na semifinal do ATP Finals.