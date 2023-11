Intérprete de Beiçola, Marcos Oliveira nega crítica à Deolane Bezerra, que fez doação de 50 mil reais ao artista

Marcos Oliveira, o ator que fez o famoso Beiçola em A Grande Família, se pronunciou por meio de sua advogada sobre as acusações que o suposto ex-parceiro, Lucas, fez contra ele.

O ator pediu ajuda financeira nas redes por conta de problemas financeiros e a advogada Deolane Bezerra o ajudou doando 50 mil reais ao ator. Então, Lucas expôs Marcos por meio de gravações, divulgadas pela coluna Erlan Bastos. Nos registros, o ator estaria fingindo falência e usando o dinheiro doado por Deolane Bezerra para contratar garoto de programa.

A advogada de Marcos, Rose Scalco, se pronunciou:

Este rapaz, Lucas, faz acusações sérias e falsas quanto à situação do Marcos. Eu advoguei e fiz acordo na Ação de Despejo do Marcos, como também sou advogada no processo criminal em que Marcos foi vítima. Este Lucas, de forma leviana e sem base alguma, afirma não existir nenhum B.O sobre o tema e acusa o Marcos de mentir neste assunto.

Além disso, negou que o ator tenha chamado Deolane de fedida. Segundo Lucas, o ator teria dito que ela tinha forte perfume.

Marcos nunca se referiria à Deolane de forma indelicada ou ingrata. Estou com ele nos momentos ruins, onde o artista fica invisível, e vi de perto o como a doutora mudou a vida do Marcos, não somente pelo valor, mas também pelas oportunidades de trabalho que surgiram pela divulgação do assunto. Várias vezes Marcos demonstra sua gratidão tanto com seus fãs, como com Deolane, explicou.

E não parou por aí! A defesa ainda afirmou que Lucas tenha chantageado seu cliente:

Este rapaz Lucas procurou o Marcos pedindo divulgação em programas de TV e o acesso à Deolane para que ela também o ajudasse a pagar uma dívida junto à Record. Como Marcos não aceitou, a vingança está aí, uma difamação. Há uma execução da Record contra a empresa de Lucas, em segredo de justiça, o que embasa tal fato. Essa é a diferença de quem trabalha com a Justiça: averiguar os fatos com consistência.

Deolane se pronuncia sobre supostas críticas

Por meio de suas redes, Deolane comentou a polêmica:

Não tenho nada a ver com a opção sexual dele [Marcos], com as fantasias sexuais dele. Ele faz o que ele quiser. Não sei se esses áudios são antigos ou novos. Sobre esse rapaz que está falando, não acredito nele. Não tem áudio nenhum dele falando sobre mim. Não vou tacar hater nele, peço que vocês também não façam isso. Esse rapaz que está falando, para mim, é um biscoiteiro, um sem noção, um sem futuro, disse a advogada.

Ela ainda contou que conversou com Marcos:

O que me encantou no Marcos é que ele é muito gato. Ele foi muito grato desde o início. E não vou me deixar contaminar com essas coisas ruins. Fiz o que meu coração pediu e, graças a Deus, estou em paz. Não taquem hate desnecessário.