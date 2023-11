Estação da Luz recebe exposição fotográfica sobre Paranapiacaba

Neste sábado (18), as riquezas históricas e o acervo arquitetônico de estilo inglês de Paranapiacaba começaram a ser expostos no saguão central da estação da Luz da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), em São Paulo. A mostra, que vai até 30 de novembro, traz 18 fotos de diversos autores, resultado de um concurso realizado no Festival de Fotografia de Paranapiacaba entre 24 e 27 de agosto deste ano.

A exposição é itinerante, sendo a primeira parada na Luz. De 1º a 31 de dezembro as fotos poderão ser visitadas na estação Palmeiras-Barra Funda, conforme o cronograma que deverá se estender em 2024.

“A mostra cultiva a memória da vila construída pelos ingleses da São Paulo Railway a partir de 1860 para abrigar os funcionários contratados para a construção da estrada de ferro Santos-Jundiaí. Além disso, a união entre natureza e história, uma das marcas de Paranapiacaba, está presente na exposição”, afirma o curador da mostra, João Kulcsár.

A mostra é uma parceria da Prefeitura de Santo André, por meio da Secretaria de Desenvolvimento e Geração de Emprego e da Secretaria de Meio Ambiente, com a CPTM e o Festival de Fotografia de Paranapiacaba.

“Esta iniciativa visa não só apresentar às pessoas as belezas da Vila de Paranapiacaba, mas ao mesmo tempo deixar esse convite para que as todos possam conhecer a riqueza da mata atlântica presente na nossa cidade”, diz o secretário de Desenvolvimento e Geração de Emprego, Evandro Banzato.

De acordo com o secretário de Meio Ambiente, Fabio Picarelli, a exposição possibilita que as belezas da Vila extrapolem os limites territoriais e cheguem ao conhecimento dos usuários do transporte público da CPTM. “É uma grande oportunidade para conhecer esse pedaço tão diferenciado de Santo André, que está localizado em meio à agitação da região metropolitana de São Paulo”, reforça o secretário.

Paranapiacaba é tombada pelo Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional). A vila inglesa é cercada pela mata atlântica e a tradução do tupi-guarani significa “lugar de onde se vê o mar”.

Serviço:

Exposição Vila Ferroviária de Paranapiacaba

Data: 18 a 30 de novembro

Local: Saguão central da estação da Luz (linhas 7-Rubi, 10-Turquesa e 11-Coral da CPTM)

Endereço: Praça da Luz, 1 - Bairro da Luz - São Paulo