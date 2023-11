Luana Piovani volta a defender Ana Hickmann e detona Alexandre Correa: -Agora saboreie seu fracasso

Sororidade! Luana Piovani saiu em defesa da apresentadora Ana Hickmann novamente, depois de Alexandre Correa ter relatado estar vivendo um drama em meio à exposição de seus problemas familiares. Na última sexta-feira, dia 17, atriz não se aguentou e mandou um recado direto ao empresário. Eita!

Alexandre arquivou todas as fotos de seu Instagram e deixou somente o comunicado sobre o caso de agressão. E, além disso, deu uma declaração dizendo que não está fácil viver o cotidiano. Então, Luana se enfureceu e declarou:

Isso, tomara que chova tomate, ovos, laranja podre, seu ignorante. Agora saboreie seu fracasso sendo pai e homem. Acho pouco.

O caso Ana Hickmann e Alexandre Correa

No dia 11 de novembro de 2023 foi veiculada a notícia de que Alexandre Correa teria agredido Ana Hickmann, na casa deles em Itu, São Paulo. Inicialmente, ele negou a agressão, mas, de acordo com o boletim de ocorrência feito por Ana Hickmann no dia do incidente, ela afirmou ter tido o braço prensado.

A situação teria acontecido na cozinha da casa da família, por volta das 15h30, e o filho deles estaria junto e ficou assustado. Em entrevista a colunista Monica Bergamo, Alexandre falou abertamente sobre a agressão e disse ter medo da prisão:

Eu não tenho medo de morrer. Eu tenho medo de, sim, perder a minha esposa. E das consequências [das denúncias feitas por Ana à polícia]. Eu tenho medo de ficar sem ela, e de ser preso.

No dia 12, o Fantástico atualizou algumas informações sobre o caso de Ana Hickmann. Segundo o programa, ela fez uma denúncia por lesão corporal e violência doméstica, na delegacia de Itu. No local, ela explicou que após uma discussão com Alexandre, ele partiu para cima dela a prendendo na parede e ameaçou dar cabeçadas nela.

No local estariam também o filho do casal, Alexandre, de dez anos de idade, e funcionários. Ainda segundo o Fantástico, na delegacia ela foi orientada sobre medidas protetivas, que estão previstas na Lei Maria da Penha, mas preferiu não pedir restrição de proximidade.