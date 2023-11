Taylor Swift achou que homenagem no Cristo Redentor era photoshop de tão legal

Ela viu - e não acreditou! Logo depois que os fãs se esforçaram para homenagear Taylor Swift com a projeção feita no Cristo Redentor, patrimônio cultural do Rio de Janeiro, a cantora falou pela primeira sobre a surpresa e admitiu que achou que era photoshop.

Durante o show que aconteceu no estádio Nilton Santos, o Engenhão, na última sexta-feira, dia 17, a artista norte-americana disse:

- Não tem chance alguma disso ser real. Deve ter sido feito no Photoshop, porque não tem como isso ser real. Acho que vocês sabem do que eu estou falando. O que eu quero dizer, é claro, é que vocês, de alguma forma, conseguiram alguém para colocar a camiseta Junior Jewels dizendo Welcome to Brasil no Cristo Redentor. Vocês fizeram ou não isso? Só quero dizer que não tenho palavras para essa honra, mas é meio que a coisa mais legal que já fizeram para mim.