Verstappen lamenta falta de ritmo e agora busca reação por vitória no GP de Las Vegas

Acostumado ao protagonismo tanto em treinos como nas corridas, o holandês Max Verstappen não conseguiu esconder a sua decepção ao não brigar diretamente com Charles Leclerc pela pole no treino classificatório realizado neste sábado, para o GP de Las Vegas, que será disputado na madrugada deste domingo.

Apesar de ter assegurado um lugar na primeira fila, ele esteve longe de travar um duelo com Leclerc. Ao fim do treino, o piloto da Red Bull terminou na terceira colocação. Como Carlos Sainz, segundo na tomada de tempos, acabou punido por ter trocado os componentes da unidade de potência de sua Ferrari durante o treino livre, Verstappen acabou beneficiado.

No entanto, sua entrevista foi marcada por lamentações. "Fiz o melhor que pude, mas faltou ritmo para poder, de fato, brigar pela pole. A pista estava escorregadia demais, embora o equilíbrio do carro estivesse bom", afirmou.

Campeão antecipado da temporada 2023, ele agora vai conversar com os mecânicos para buscar ajustes a fim de deixar o seu carro em condições de lutar por mais uma vitória na temporada.

"Creio que acertar os pneus vai ser uma das chaves para vencer a corrida. Quem os mantiver em melhores condições vai ter grandes chances de cruzar a bandeirada em primeiro lugar."

Pelo lado da Ferrari, o piloto espanhol Carlos Sainz não escondeu a sua irritação com a decisão dos organizadores da prova de aplicar a punição pela troca de peças do motor da Ferrari. Ele teria o direito de largar na primeira fila, mas como perdeu dez posições, sai na parte intermediária do grid.

"Adoraria lutar pela vitória, mas vou ter de fazer uma corrida de recuperação. Espero alcançar a dianteira e brigar com Leclerc e o Verstappen, mas reconheço que vai ser muito complicado."

Sobre o trabalho da Ferrari para o GP de Las Vegas, ele foi só elogios. "Tem sido ótimo o trabalho da equipe. Dominamos os treinamentos, Estou decepcionado e muito irritado com o que aconteceu (sobre a punição) e estou tentando não demonstrar isso", afirmou.